Lazetic: "Leao è impressionante, può diventare il migliore al mondo. Giroud? Calcisticamente è sottovalutato"

Nell'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, Marko Lazetic, attaccante del Fortuna Sittard in prestito dal Milan, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao e Olivier Giroud: "Potenza e capacità fuori dal comune: Rafa è impressionante. Ha il talento per diventare il miglior giocatore al mondo. Non voglio dire che sia il miglior giocatore della rosa perché quello spogliatoio è pieno di giocatori di livello mondiale. Tutti sono importanti. Il Milan non sarebbe il Milan senza ciascuno di loro. Poi certo, Rafa ha qualcosa di diverso...

Giroud? Olivier è un giocatore straordinario e una grande persona, purtroppo calcisticamente è sottovalutato. I suoi gol contro l'Inter due stagioni fa ci hanno portato lo Scudetto. Quella fu anche la mia prima convocazione a San Siro".