Lazetic vicinissimo all'Altach: ritroverebbe l'ex rossonero Andreas Jungdal

Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com sarebbe tutto fatto per il passaggio in prestito di Marko Lazetic dal Milan all'Atach, squadra della Bundesliga austriaca allenata da Miroslav Klose. Il 2004 serbo raggiungerebbe così un ex primavera rossonero come Andreas Jungdal, portiere danese che a inizio sessione invernale ha fatto lo stesso percorso Milano-Altach, anche lui in prestito.