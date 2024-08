Lazio-Milan, i precedenti: dallo spettacolare 4-4, al goal scudetto di Tonali, ma anche sconfitte pesanti

Sabato sera alle 20.45 il Milan di Fonseca, con appena un punto dopo partite, sarà di scena all’Olimpico di Roma dove se la vedrà con la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti dopo la bella vittoria all’esordio contro il Venezia sono caduti sul campo dell’Udinese e vogliono tornare a sorridere davanti ai propri tifosi.

I precedenti fra le due squadre giocati nella Capitale sono 81, con un bilancio che vede 21 vittorie dei locali, 24 successi dei rossoneri e ben 36 pareggi. Centootto le reti segnate dai capitolini contro le novantacinque dei milanisti.

L’ultima sfida risale al 1° marzo 2024 e la gara dell’Olimpico si accese nel finale. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, ma con una clamorosa occasione sprecata da Vecino nei primi minuti, nella ripresa successe di tutto. Al 57’ la Lazio rimase in dieci per l’espulsione di Pellegrini, ma il rosso nacque da un intervento non segnalato dal direttore di gara fra Bennacer e Castellanos, con il laziale che rimase a terra. Pulisic, continuò a giocare, e Pellegrini già ammonito e al posto di calciare fuori il pallone, stese l’americano beccandosi il secondo giallo. Parapiglia in campo e in panchina con Sarri che andò sotto il viso di Pioli. Nel finale Immobile si divorò un goal clamoroso e sul capovolgimento di fronte a Leao venne annullato un goal. Quando il match sembrava destinato allo 0-0, Okafor in area superò Provedel, facendo esplodere il settore ospite. In pieno recupero partita che diventa far west con la Lazio che chiuse in otto per i rossi a Marusic e Guendouzi (esagerato quello sventolato al francese).

Successo fondamentale in chiave scudetto quello del 24 aprile 2022, quando dopo il vantaggio di Immobile e il pareggio di Giroud, Sandro Tonali, approfittando di un errore di Acerbi, regalò virtualmente lo scudetto ai rossoneri al minuto 92’.

L’ultimo pareggio fra le due squadre è datato 25 novembre 2018: finì 1-1. Rossoneri in vantaggio al 78’ con un’autorete di Wallace, ma in pieno recupero (94’) Correa trovò il guizzo dell’1-1.

Il 24 gennaio 2023, la Lazio di Sarri umiliò i rossoneri con un sonoro 4-0, grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.

La gara fra Lazio e Milan che si è chiusa con il maggior numero di goal (8) è stata quella della stagione 1999/2000, che terminò 4 a 4, con Shevchenko protagonista di una straordinaria tripletta. Fu la consacrazione del talento di Kiev, che era appena sbarcato a Milanello.

La peggior sconfitta della Lazio in casa è datata invece 7 ottobre 2007. Il Milan umiliò 5 a 1 i capitolini con le doppiette di Kakà e Gilardino ed il goal di Ambrosini; per i padroni di casa segnò Mauri. Mentre la vittoria (in A) più larga della Lazio è il risultato di 4 a 0. Avvenne in 4 circostanze: il 21 gennaio 1934, il 9 maggio 1976, il 19 febbraio 1995 e il 24 gennaio 2023.

Sarà la quarta volta che Lazio – Milan si gioca alla terza giornata. Nella stagione 1963-1964 match che si chiuse in pareggio 1-1 (reti di Galli per i locali, Fortunato per il Milan), mentre nei campionati 1969-1970 e 2017-2018 si registrarono due vittorie dei padroni di casa. Uno a zero con rete di Chinaglia nel 1969, netto quattro a uno nel 2017 (tripletta di Immobile e rete di Luis Alberto, che resero inutile il goal di Montolivo).

Valentino Cesarini