Lazio, resta viva la trattativa col Dortmund per Brandt ma ora c'è la concorrenza anche del Milan

La Lazio non molla la presa per Julian Brandt del Borussia Dortmund, ma ora c'è la concorrenza del Milan che ha messo gli occhi sul giocatore negli ultimi giorni. Per questo motivo, per i biancocelesti ha preso corpo in queste ore l'ipotesi Josip Brekalo, 23enne attaccante esterno croato in uscita dal Wolksburg. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.