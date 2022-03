Lazio, rivoluzione in difesa: può arrivare Romagnoli a parametro zero

© foto di DANIELE MASCOLO

In estate potrebbe essere rivoluzione nella difesa della Lazio. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, Luiz Felipe e Patric andranno via a parametro zero, ma anche la sorte di Francesco Acerbi è in bilico. Serviranno dunque rinforzi nel reparto arretrato e il primo - si legge - potrebbe essere Alessio Romagnoli, in scadenza col Milan che dunque arriverebbe gratis.