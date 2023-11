Le grandi d'Inghilterra a caccia di un centrale dalla Nazionale: Tomori e Guehi i primi nomi

Le grandi d'Inghilterra cercano un rinforzo per la difesa e guardano verso due calciatori della Nazionale di Gareth Southgate. Non è un mistero che Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham stiano da tempo seguendo Marc Guehi del Crystal Palace e Fikayo Tomori del Milan, entrambi giocatori nel giro dei Leoni d'Albione che peraltro hanno anche battuto l'Italia nell'ultima gara delle qualificazioni verso gli Europei del 2024 in Germania. La decisione da parte di Eagles e Diavolo pare chiara: non lasciarli andare a gennaio e, possibilmente per i rossoneri, anche d'estate.

Guehi, che escalation

In campo nella ripresa contro l'Italia a Wembley, il centrale inglese di origine ivoriana, arrivato dal Chelsea nel 2021, è legato al Palace fino al 2026. Durante l'estate il giocatore è stata cercato da Liverpool, Newcastle, Arsenal e Tottenham, ma alla fine il centrale è rimasto nel club allenato da Roy Hodgson. A gennaio il Manchester United sferrerà l'assalto, con la squadra di Ten Hag che vede nel classe 2000 la soluzione a problemi difensivi, non solo fisici, della retroguardia dei Red Devils. L'intenzione delle Eagles è quella di non farlo partire e la richiesta si aggirerà comunque intorno ai 30 milioni.

Tomori: rinnovo e futuro al Milan?

Tomori ha rinnovato fino al 2027 col Milan e ha parlato chiaramente del suo domani. "Cinque anni a casa", postò sui social l'inglese al momento della firma. In realtà in molte società britanniche, come detto si sono fatte sotto, anche d'estate, chiedendo informazioni al club e al giocatore per un potenziale trasferimento. Il Milan lo ha però sempre blindato respingendo le richieste al mittente e lo stesso ha fatto finora lo stesso ragazzo che a Milano si sente a casa. Per l'estate che verrà, in tante in Premier sono pronte a fargli cambiare idea.