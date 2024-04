Le pagelle del CorSport - Loftus il peggiore, il ciclo di Pioli finisce malissimo

Anche le pagelle del Corriere dello Sport sono un concentrato di brutti voti per quanto riguarda il Milan, sconfitto ieri dall'Inter nel derby per la sesta volta consecutiva da gennaio 2023 in avanti. Le sufficienze si contano sulla dita di una mano e sono tutte dei 6 risicati. Uno è per Fikayo Tomori, autore del gol: "Sul 2-0 non riesce a fermare la sete di gol di Thuram, si arrende pure lui. Dà la scossa nel finale con un gol di testa. La reazione è tardiva". Gli altri per Bennacer, Okafor e Chukwueze, i subentrari. Sul nigeriano viene scritto: "Ci mette lo zampino, dal suo lancio per Leao il Milan segna".

Tra le insufficienze spicca il 4 di Loftus-Cheek, il peggiore in campo: "Che fine ha fatto il giocatore di un mese fa? Partita anonima, così non va, il peggiore". Moltissimi i 5 in pagella: da Leao a Pulisic, da Theo ad Adli passando anche per Musah. Sul portoghese la pagella recita: "Schierato punta a sorpresa, spesso è avulso dal gioco e perde la sua efficacia sulla fascia. Un paio di conclusioni insignificanti. Entra anche lui nell’azione del 2-1 rossonero". Sul terzino francese invece: "Si lascia anticipare da Pavard su calcio d’angolo, una spizzata che costa cara al Milan. Ferma con le cattive un inserimento di Barella. Finisce la partita con un cartellino rosso per rissa".

Anche per Stefano Pioli c'è un 5 in pagella: "Dopo 18 minuti si trova già sotto. I cambi tattici sono serviti a poco, non riesce mai a trovare contromisure nel derby. Il suo ciclo al Milan finisce nel peggiore dei modi".