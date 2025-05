Le pagelle del CorSport: Theo fa una figuraccia sul gol del Bologna. Jimenez il migliore

vedi letture

Il Milan perde la Coppa Italia e con essa la possibilità di dare un senso a questa misera e deludente stagione. Le uniche note positive dell'amara notte di Roma sono stati Mike Maignan (voto 6) e Alex Jimenez (voto 6) secondo Il Corriere dello Sport, con lo spagnolo addirittura migliore in campo.

Per il resto solo bocciature, alcune delle quali anche pesanti, come ad esempio quella di Theo Hernandez (voto 4), il peggiore in campo. Dopo di lui Santiago Gimenez (voto 4,5), che a differenza di venerdì non è riuscito ad incidere in questa finale, sentendo forse un po' il peso della partita. Per il resto, fatta eccezione Fofana (voto 5,5), tutti gli altri calciatori del Milan sono stati rimandati con un 5 in pagella: Tomori, Gabbia, Pavlovic, Reijnders, Pulisic, Jovic, Walker e anche lo stesso Joao Felix.

Bocciato anche Sergio Conceiçao insieme alle sue scelte, voto 4,5: "Il suo Milan è volenteroso nel primo tempo e scollato nella ripresa, ma le sostituzioni, anziché cambiare il corso degli eventi, finiscono per peggiorare le cose".