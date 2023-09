Le pagelle della Gazzetta dello Sport: Giroud assistman, Sportiello il migliore

La Gazzetta dello Sport propone questa mattina le pagelle di Milan-Verona. La rosea indica Marco Sportiello come migliore in campo tra i rossoneri (6.5). "Sereno a 31 anni, la reattività non è in pensione". Con lo stesso voto promossi anche Leao, Tomori, Kjaer, Florenzi. Sul portoghese questo il giudizio: "Ancora senza sacro fuoco ma capitano e decisivo".

Non convincono invece alcuni dei nuovi come Reijnders e Pulisic (5.5), con loro stesso voto anche per Krunic, uscito per infortunio. Olivier Giroud elogiato per l'assist (6): "Hien perde palla e lui in un attimo manda in porta Leao". Per Stefano Pioli la sufficienza (6): "Un pregio: concede un'occasione. Un difetto: poche soluzioni offensive".