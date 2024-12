Le pagelle di Abraham: gol prezioso come una Birkin di Hermes. Entra e decide

Entra e decide il match. Tammy Abraham gonfia la rete nel momento più delicato e nel finale consegna tre punti importantissimi al suo Milan contro la Stella Rossa. "Inizia con un’incornata e - scrive la Gazzetta dello Sport - una punizione di poco sul fondo. Fallisce male il 2-0 prima di diventare l’eroe del match con il tap in della vittoria". "Entra con l’argento vivo in corpo e - riporta Tuttosport - sfiora la rete in più occasioni. Al 9’ del st si mangia il 2-0: errore da matita rossa se non fosse... per il 2-1 nel finale, un gol davvero decisivo per il destino rossonero in Champions".

"Entra con l’atteggiamento giusto e - analizza l'edizione odierna del Corriere dello Sport - ha diverse opportunità per segnare. Nel finale la butta dentro e regala la vittoria preziosissima al Milan". Questo il commento di TMW: "Comincia bene, poi a lungo sparisce finché non si divora un gol a inizio ripresa. Poi però mette dentro il pallone più pesante del match". "Il suo ingresso inietta vivacità nella manovra - evidenzia il Corriere della Sera -. Un colpo di testa, fuori di poco, un diagonale murato dal portiere, un’occasione ciclopica sprecata tirando addosso a Djiga. Poi un gol prezioso come una Birkin di Hermes".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7