Le pagelle di Biglia: non dirige mai la manovra e commette tanti errori

Non è stato un derby da ricordare nemmeno per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, come molti dei suoi compagni, è stato bocciato all’unanimità da parte della critica, che ha valutato insufficiente la sua prestazione contro l’Inter. Parecchi errori in fase di appoggio e palle perse non da lui. Ecco le sue valutazioni:

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

QS: 5

MilanNews.it: 5