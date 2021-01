Le pagelle di Calabria: nuovo Kimmich? Doveva essere l’uomo in meno, è l’uomo in più

Dirottato a centrocampo per l’emergenza di casa Milan, Davide Calabria è stato tra i migliori in campo nella sconfitta dei rossoneri contro la Juventus di ieri sera, e non soltanto per il gol. I voti più alti sono il 7 di Tuttosport (“Prestazione eccellente, gol bellissimo e fortemente voluto”) e Corriere dello Sport (“Dovrebbe essere l’uomo in meno e invece per un’ora diventa l’uomo in più”). La Gazzetta dello Sport scende a 6,5 ma gli regala un paragone decisamente pesante: “Nuovo Kimmich? Presto per dirlo, fa quel che può e anche bene”.

TMW: Calabria 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews: 7