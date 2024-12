Le pagelle di Chukwueze: lento e prevedibile, si rifugia in giocate banali

Un'occasione persa. È quella di Samuel Chukwueze, titolare nel Milan che supera il Verona a domicilio grazie a una rete di Reijnders. L'esterno offensivo nigeriano, chiamato al duello con Lazovic, non riesce a incidere nella partita del Bentegodi e non porta a casa neanche una sufficienza in pagella.

I commenti. 5 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Lento e prevedibile, si accentra sempre sul sinistro per il traversone ma non fa male. Più quantità che qualità". In linea l'analisi del Corriere dello Sport: "Spesso nell’uno contro uno con Lazovic. Da un passaggio sbagliato parte il contropiede di Suslov. Errori grossolani. Non sfrutta una palla d’oro di Jimenez". Si sale di mezzo voto sulle pagine del Tuttosport: "Qualche timido tentativo all'inizio, poi capisce che è bene concentrarsi su Lazovic. Ad inizio ripresa ha un'ottima occasione ma non riesce ad essere efficace".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 5