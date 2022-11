Le pagelle di Daniel Maldini: il gol ha l'eleganza di famiglia

MilanNews.it

Milan-Spezia è la partita di Daniel Maldini. L'anno scorso segnò con la maglia rossonera addosso, quest'anno con quella bianconera e quasi rovina la festa a papà Paolo e tutti i rossoneri. Voto 7 per noi di TMW, così come per La Gazzetta dello Sport: "Il gol ha l'eleganza di famiglia: grande giocata, che quasi rovina il weekend di papà. E la partita? Buon inizio, poi resta un po' ai margini". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "L’emozione per il ritorno a San Siro dura poco, poi rompe il ghiaccio e tira fuori dal cilindro un tiro spettacolare che beffa Tatarusanu. Non esulta per rispetto, viene applaudito all’uscita".

Si accoda il Corriere della Sera: "Che notte, per il piccolo Daniel: il ritorno a casa sotto gli occhi di papà, il gol, l'applausi di San Siro. Meritato". Infine mezzo punto in meno da parte di Tuttosport: "Prima da titolare proprio contro il Milan e dopo un'ora nell'ombra, inventa l’1-1. Favola". Infine il giudizio di TMW: "La partita del cuore contro la squadra che ne detiene il cartellino e per cui opera papà Paolo. Brilla sotto gli occhi dei 71mila di San Siro, che al momento del cambio gli riservano una meritata standing ovation".

