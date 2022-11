Le pagelle di De Ketelaere: impalpabile e spaesato. Non crea nulla e sbaglia tutto il possibile

Fonte: tuttomercatoweb.com

Continua ad essere un oggetto misterioso Charles De Ketelaere. Il trequartista del Milan contro la Cremonese è da 5,5 per La Gazzetta dello Sport: "Il voto non è più pesante perché gioca appena 20 minuti. Certo, non crea nulla e sbaglia tutto il possibile". Addirittura senza voto per il Corriere dello Sport, che riassume tutto con "impalpabile". Da 4,5 per Tuttosport che lo descrive come "spaesato", mentre è da 5 per il Corriere della Sera: "5 panchine consecutive e tutte meritate". Stesso voto per MilanNews: "conferma il suo momento no con un altro spezzone anonimo e preoccupante. Deve darsi una svegliata anche lui". Infine è da 5 per TMW: "Si fa ricordare perché inciampa in area e perché prende una giusta ammonizione per una scivolata maldestra. Ingresso in campo a dir poco negativo".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: sv

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 5