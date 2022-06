Le pagelle di Florenzi con l'Italia: corsa e dedizione, una bella lezione d'azzurro per i colleghi più snob

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Prestazione da capitano vero: neutralizza Sané, e non è operazione banale, poi aiuta anche in fase di raddoppio quando la Germania attacca per vie centrali". E' questa la pagella di TMW per Alessandro Florenzi, tra i migliori in campo dell'Italia contro la Germania. E' d'accordo La Gazzetta dello Sport: "Non ci sta a contribuire al rinnovamento. E se gioca sempre così merita di restare. Spinta, corsa, chiusure, dedizione. Una bella lezione d'azzurro per i colleghi più snob (chiaro il riferimento a Zaccagni e Lazzari, ndr)".

Stesso voto (6,5) anche dal Corriere della Sera: "La fascia gli dà energie extra per chiudere su Muller e compagnia. Sul pezzo". Si accoda anche Tuttosport: "Sempre attento sui cambi di campo dei tedeschi". Per il Corriere dello Sport l'esterno del Milan vale il 7,5 in pagella: "Onora i gradi di capitano con una prova di personalità e intelligenza tattica. Si immola su Muller, accorcia su Sané e non gli permette quasi mai l’uno contro uno".

I VOTI DI FLORENZI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5