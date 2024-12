Le pagelle di Fofana: l'assist per il vantaggio del Milan è da patrimonio Unesco

Youssouf Fofana c'è sempre e si conferma centrale per il Milan, che espugna Verona anche grazie alla sontuosa prova del centrocampista francese. Per distacco, l'acquisto più azzeccato della scorsa estate, che alla fisicità sta unendo ottime rifiniture, come l'assist per il gol vittoria di Reijnders.

I commenti. Il voto più alto è il 7,5 in pagella di Tuttosport: "Accerchiato e preso di mira, subisce botte ma no si scompone. La verticalizzazione che porta al vantaggio rossonero è da patrimonio dell'Unesco". In linea, comunque, anche gli altri giornali. Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport: "Altro assist da PlayStation. Pressato per non fargli giocare palla, dà ritmo e si fa vedere sempre. In mezzo guida lui". Si resta sulla stessa linea sulle pagine del Corriere dello Sport: "Costretto agli straordinari anche a Verona, prende tante botte ma non molla mai. Palla geniale in profondità per Reijnders, giocata con i tempi giusti".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7