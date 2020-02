Le pagelle di Gabbia: buona la prima dall'inizio, non trema dinanzi a Vlahovic

Alla prima da titolare Matteo Gabbia non stecca e vince il duello con l'altro giovane Dusan Vlahovic. 74 minuti di attenzione, concentrazione ed interventi puliti. Un debutto sufficiente per Tuttomercatoweb.com e anche qualcosa in più (6,5 il voto) da Milannews.it: "Bravo nell’essere sempre nella posizione giusta. Ha personalità e visione di gioco". Sufficienza anche da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia il più giovane difensore titolare in Serie A, così come dal Corriere dello Sport. 6,5 invece da Tuttosport, a cui piace come non tremi dinanzi ai viola.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport-Stadio: 7

Tuttosport: 7

Milannews.it: 6,5