Le pagelle di Gabbia - Il domatore di Lautaro. L'anima rossonera che entra nel mito

Il Milan spezza il tabù e torna a vincere il Derby contro l'Inter. 2-1 il punteggio finale per i rossoneri, a decidere la gara ci pensa Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, che oltre al gol vincente ha giocato una straordinaria partita a livello difensivo, prende voti altissimi su tutti i quotidiani. Si parta dal 7,5 de La Gazzetta dello Sport: "Insuperabile in area, sempre in anticipo, timbra un derby indimenticabile col gol del 2-1 davanti a Spalletti. Meglio gli stranieri?", la domanda che si pone la rosea.

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Una sbavatura sul pareggio nerazzurro. Ma là dietro domina con autorevolezza e poi va pure a incornare il raddoppio". Mezzo voto in più invece da Tuttosport: "Fonseca lo preferisce a Pavlovic e lui lo ripaga con una prestazione da professore con annesse un paio di chiusure strappa applausi. Ciliegina è il gol, segnato sul gong sotto la Sud".

Voto 8 anche dal Corriere della Sera:" Preferito a Pavlovic, fa il domatore di Lautaro (che lo beffa sull’1-1), con un paio di chiusure fondamentali nella ripresa. Ma il capolavoro che resterà appeso alla parete rossonero è il terzo tempo di testa che ribalta il derby. Liberatorio". Anche per il portale specializzato Milannews.it il voto di Gabbia è 8: "È l'anima rossonera che troppo spesso è mancata, soprattutto in partite così. Preferito a Pavlovic, soffre anche lui su Lautaro, specie nell'azione che porta all'1-1. Provvidenziale nella ripresa con un paio di grandissime chiusure e tanto basterebbe per rendere la sua prestazione più che positiva. Sceglie all'89' di entrare nel mito, svettando più alto di tutti e gonfiando la rete. Un ragazzo del vivaio che ridà al Milan la supremazia cittadina e forse dà la svolta alla stagione. Una favola".



Le pagelle di Matteo Gabbia

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 8

Il Corriere della Sera - 8

Milannews.it - 8