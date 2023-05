Le pagelle di Giroud: gol mostruoso che vale tre punti e la qualificazione in Champions

MilanNews.it

Un suo colpo di testa ha deciso la sfida dell'Allianz Stadium. Un gol da tre punti per Olivier Giroud che ha permesso al Milan di conquistare l'accesso alla prossima Champions League. "Diventa verde come Hulk e l’acqua di Venezia - riporta la Gazzetta dello Sport - gol mostruoso. Confermato il primo teorema di Oliver: se la partita è nobile, probabile segni lui". Questo il commento di Tuttosport: "Come dire: m’avete provocato… Gol che sblocca e decide: da castigatore senza pietà". "Si conferma un rapace d'area - analizza TMW - capace di trasformare in oro l'unico pallone avuto a disposizione nel primo tempo. Si tratta della rete che regala tre punti e qualificazione in Champions al Milan".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Milannews.it: 7