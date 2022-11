Le pagelle di Giroud: sforbiciata da figurine Panini per il Winston Wolf del Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' Olivier Giroud il match-winner per il Milan contro lo Spezia. Entrato solo per i venti minuti finali, l'attaccante francese con una "sforbiciata da figurine Panini" regala i tre punti a Pioli e conquista la palma di migliore in campo, per noi come per La Gazzetta dello Sport: "Se la palla pesa, è forte come pochi". Voto 7,5 anche per il Corriere della Sera: "L'uomo delle grandi notti del Diavolo si ripete ancora una volta: gol da uscire di testa, e va bene, ma poteva evitare di farsi espellere su". Per il Corriere dello Sport il suo è "un gol pazzesco da attaccante di razza e fa esplodere San Siro".

Voto 7 per l'edizione odierna di Tuttosport: "Il gol è pesantissimo, mezzo punto in meno per l'espulsione, ingenua per uno della sua esperienza". Infine il giudizio di TMW: "L'importante non è quanti gol fai, ma quanto pesano. Il francese li fa sempre pesanti, decisivi, in momenti cruciali. E contro lo Spezia ne segna anche uno bellissimo. Come il Winston Wolf di Pulp Fiction, arriva e risolve i problemi in poco tempo. Peccato per l'ingenuità del togliersi la maglietta, ci casca anche lui a 36 anni. Era già ammonito e viene espulso".

I VOTI DI GIROUD

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7