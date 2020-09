Le pagelle di Ibrahimovic: "L'asse portante del Milan, segna e serve assist per i compagni"

Prima partita ufficiale per il Milan e Ibrahimovbic va subito a segno. Apre le marcature su assist perfetto di Çalhanoğlu e dialoga in maniera perfetta con il turco. "3.137 giorni dopo torna al gol in Europa con il Milan e lo fa con un destro violento e preciso che fa secco Mannus. Insieme a Çalhanoğlu è l'asse portante di questo Milan", scrive Tuttosport che premia lo svedese con un bel 7 in pagella. Stesso voto da TMW: "Totem della squadra. Tutto orbita attorno a lui. Gli irlandesi si buttano su di lui come api sul miele, regalando spazi. Lui ringrazia e serve con più facilità i compagni di squadra. Segna e quasi fa segnare i compagni di squadra".

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7