Le pagelle di Leao: devastante e inarrestabile, ogni strappo è un potenziale pericolo

Theo Hernandez segna, Leao inventa. Il portoghese, al pari del francese, è artefice della bella vittoria del Milan sul campo del Venezia. La Gazetta dello Sport lo premia con un 7,5 in pagelle: "E se giocasse sempre come quando s'inventa l'1-0 e serve il 2-0 a Theo? Henry avevo meno pause, ma il paragone di Pioli ci sta". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Imprendibile e talmente decisivo con le sue accelerazioni da far accettare pure le sue pause".

7,5 il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Per Pioli non ha ancora i 90' nelle gambe, intanto però lo ripropone titolare e il portoghese fa la differenza: gran parte del merito del primo gol è suo. Inventa anche il raddoppio di Théo Hernandez. In generale è devastante, inarrestabile, per velocità, tecnica e potenza. Ogni suo strappo è un potenziale pericolo".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7,5