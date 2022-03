Le pagelle di Leao: una serataccia, lo noti solo per il nuovo look. Giustamente sostituito

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan vince, ma Rafael Leao per una volta non brilla. "La Ferrari più splendente del nuovo corso rossonero corre un gran premio di rincorsa ma senza mai un sorpasso", è la pagella di TMW che lo boccia con un 5,5. Per La Gazzetta dello Sport l'avvio è irritante e "lo noti solo per il nuovo look". Secondo il Corriere della Sera viene "giustamente sostituito" dopo una partita in ombra. "Spento e senza spunti, quando va alla conclusione sbaglia misura e potenza del tiro", scrive il Corriere dello Sport. Infine Tuttosport: "Trova una serataccia, sempre inconcludente, al punto da apparire quasi svogliato".

I VOTI DI LEAO

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5