Le pagelle di Piatek: pistole caldissime. Non spara mai a salve

Le sue pistole sono sempre caldissime e il terzo gol in tre partite in questa stagione all'Olimpico ne è la dimostrazione. Krzysztof Piatek ha già fatto dimenticare a tutto il popolo rossonero i malumori derivanti dall'addio di Gonzalo Higuain, segnando la terza rete da quando veste la sua nuova maglia, dopo le due un Coppa Italia. Di palloni non ne sono arrivati tanti, ma l'unico veramente buono lo ha trasformato in gol, facendo quello che gli riesce meglio e sparando ancora una volta i suoi colpi che non sono certo a salve.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

QS: 6,5

Milannews.it: 7