Le pagelle di Pioli: il solito Diavolo che non si arrende mai. Il traguardo è vicino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan di Stefano Pioli vince ancora, 1-0 contro la sua ex Fiorentina. Una vittoria fondamentale per i rossoneri, che restano in testa al campionato con due punti di vantaggio sull'Inter. Per TMW il tecnico rossonero merita 6,5 in pagella: "La Fiorentina sorprende i rossoneri, attesi a un approccio diverso. La squadra cresce alla distanza, prova a mordere l'avversario ma ancora una volta manca la zampata decisiva. La squadra resta compatta, tiene botta e viene premiata anche dalla buona sorte, che è fondamentale se si vuole vincere lo scudetto". Mezzo voto in più nelle pagelle di Milannews.it: "La Fiorentina sorprende i rossoneri, attesi a un approccio diverso. La squadra cresce alla distanza, prova a mordere l'avversario ma ancora una volta manca la zampata decisiva. La squadra resta compatta, tiene botta e viene premiata anche dalla buona sorte, che è fondamentale se si vuole vincere lo scudetto".

Stesso voto su Repubblica: "Intima ai suoi un approccio più attento e via via li sistema in pressing avanzatissimo, a ridosso dell'area di Terracciano. Ribadisce la capacità di variare il gioco d'attacco fino alla meta". Voto 7 anche sul Corriere della Sera: "Il solito Diavolo che non si arrende mai conquista tre punti meritatissimi, che lo avvicinano allo scudetto. Una vittoria voluta, cercata, difesa. Il traguardo è lì. Ora bisogna andare a tagliarlo".

I voti

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Milannews.it: 7

Repubblica: 7

Corriere della Sera: 7