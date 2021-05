Le pagelle di Pioli - La sindrome del braccino ora rischia di rovinare tutto

Missione tre punti per archiviare la questione Champions e senza ulteriori rimpianti che non guardino solo ai cugini. Già nel corso del primo tempo si hanno strane sensazioni: i suoi ci provano ma non si avvicinano mai alla porta, tirando da lontanissimo. Poi smettono persino di costruire per un pezzo, fino ai disperati assalti finali. Una domanda: i centimetri di Mandzukic, senza Ibra, non sarebbero serviti prima? Il risultato, per mister Stefano Pioli, è una pioggia di 5 in pagella (all'unanimità) e una qualificazione in bilico fino all'ultima giornata. "Ha scelto la formazione migliore? Sulla carta sì, per 10/11 è quella di Torino. Ma la sindrome del braccino ha preso il sopravvento. Area deserta: la carta Mandzukic andava giocata prima", sottolinea anche La Gazzetta dello Sport. Della stessa idea pure il Corriere dello Sport: "Come rischiare di rovinare tutto sul più bello. Con il traguardo in vista, ecco spuntare il braccino". Il Milan, a lungo capolista della Serie A 2020-21, adesso rischia di vedere sfumare così anche il sogno Champions.

