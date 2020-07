Le pagelle di Pioli: prosegue il paradosso. Promosso da tutti e col destino segnato

Scrive di lui La Gazzetta dello Sport che quella contro il Napoli è stata una gara di cambi indovinati, di qualità e idee. Il Milan va, per lui forse è tardi ma la soddisfazione resta così come il voto più che positivo in pagella dopo il 2-2 contro gli azzurri. Il voto più basso arriva da Il Corriere della Sera, solo 6, perché "sceglie di giocarsela sul sicuro senza troppi stravolgimenti", il giudizio più alto è quello della rosea. A metà del guado gli altri come Tuttomercatoweb.com : "il suo Milan è ben messo in campo, e riesce a strappare un risultato positivo anche quando non tutti i singoli rendono al meglio".

I VOTI DI PIOLI

Tuttomercatoweb 6.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6.5

Corriere della Sera 6

Repubblica 6.5

Milannews 6