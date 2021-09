Le pagelle di Pioli: sa gestire l'emergenza ma forse non era il caso di mettere Giroud

Per mezz'ora il Milan domina l'Atletico Madrid, poi il rosso a Kessie cambia la partita. In parità numerica sarebbe finita diversamente, ecco perché Stefano Pioli è promosso dai quotidiani nonostante il ko dei rossoneri. 6,5 il voto che troviamo nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport: "Finché è una partita normale, il Milan la domina. Pioli riesce a gestire benissimo anche l'emergenza. Un solo, grande dubbio: forse non era il caso di mettere Giroud". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Sarebbe finita diversamente in parità numerica. La sconfitta è immeritata, la qualificazione più lontana, ma la prestazione resta". Voto 6 per TMW: "Se infortuni ed episodi gli remano contro, ha poco di cui rammaricarsi. Spreme le energie della squadra finché può, la panchina corta non lo aiuta. Essere arrivati a dieci minuti dalla vittoria con l'Atletico è comunque una nota di merito. Forse si poteva lasciare Leao in campo un altro po', ma da uno come Giroud è lecito aspettarsi ben altro impatto".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6