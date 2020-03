Le pagelle di Pioli - Tradito dal suo Milan: "Palla a Ibra e pedalare" non basta col Genoa

Il Milan ha tradito Stefano Pioli, ancora una volta. Le porte chiuse e la situazione di grave emergenza che sta vivendo l'intero Paese non possono essere un alibi, proprio come dichiarato dallo stesso allenatore rossonero: contro il Genoa, in casa, il 'Diavolo' avrebbe dovuto ottenere tutt'altro risultato (ko per 2-1), ma soprattutto offrire tutt'altra prestazione. "Squadra scarica: non è tutta colpa sua. Però Pioli non prende le misure al movimento di Sanabria, ignora Paquetà e al 97' inserisce Calabria (mah)", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "Con tutto quello che è accaduto in settimana, le colpe non possono essere tutte sue. Certo non trasmette il messaggio corretto ai giocatori, che con la prestazione di ieri lo hanno tradito", sentenzia invece il Corriere dello Sport. La soluzione "darla a Ibra e pedalare", come sottolineato subito dopo il match qui su TMW, stavolta non ha affatto funzionato.

Questi tutti i voti di Stefano Pioli.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5