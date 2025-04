Le pagelle di Pulisic: sblocca la sfida di Venezia. Di un'altra categoria, non solo per il gol

Segna il gol della doppia cifra ma soprattutto quello che permette al Milan di sbloccare il match del "Penzo". A Venezia, Christian Pulisic è stato uno degli elementi decisivi per la squadra di Conceiçao che, dopo aver vinto il derby che è valso la finale di Coppa Italia, ha raccolto tre punti importanti contro gli uomini di Di Francesco. "Di altra categoria e - scrive la Gazzetta dello Sport - non solo per il gol: impegno, sacrificio, intelligenza tattica, movimenti. Come avere due giocatori in uno". "Ritorna al gol dopo 43 giorni (ultima volta con il Como) sbloccando la partita con un rigore in movimento - scrive Tuttosport - su assist di Fofana".

"In doppia cifra per il secondo anno su due in Italia - sottolinea il Corriere dello Sport -. Si muove molto per non dare punti di riferimento, anche in ripiego difensivo. Partita di grande continuità". Questo il commento di TMW: "Non dà punti di riferimento per tutto il match e sfrutta al meglio la prima palla utile in apertura di gara: 1-0, doppia cifra raggiunta in Serie A e vantaggio rossonero. Realizza anche il secondo, ma è in posizione irregolare. Poco male, è sempre lui l'uomo decisivo per il Milan, con altri 3 punti guadagnati".

Le pagelle di Christian Pulisic

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7