Le pagelle di Tatarusanu: ma che rigore è andato a prendere? Eroe del derby

Il protagonista che non ti aspetti. Ciprian Tatarusanu con il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby di Milano si prende le prime pagine e voti altissimi nelle pagelle. Per La Gazzetta dello Sport l'estremo difensore rossonero è da 7 in pagella: "Da Donnarumma a Maignan a Tatarusanu che continua a convincere. Niente può sul rigore di Calhanoglu, ma è proprio bravo su quello di Lautaro, parato con un bel tuffo". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Di fatto è l’eroe del derby, con il rigore parato a Lautaro. Come sarebbe finita senza la sua manina d’oro? Inter sempre pericolosissima, ma lui non deve intervenire".

7,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: "Ma che rigore è andato a prendere per festeggiare il suo primo derby? Spesso si dice che un rigore parato è un rigore sbagliato, ma quello di Lautaro al massimo può essere l'eccezione che conferma la regola". 7 il voto nelle pagelle targate TMW: "Il protagonista che non ti aspetti, si ritaglia il ruolo di migliore in campo spazzando via le critiche di qualche settimana fa. Non può nulla sul calcio di rigore dell'ex Calhanoglu ma è super la parata sul penalty successivo di Lautaro Martinez. Guizzo decisivo".

