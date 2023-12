Le pagelle di Theo: tutti abbiamo uno sconosciuto dentro di noi, il suo fa il centrale

L'emergenza difensiva del Milan ha costretto Stefano Pioli ad adattare Theo Hernandez come centrale di difesa e il terzino francese ha risposto presente, con una prova super contro il Frosinone. Ottimo per praticamente tutti i media, il Theo 2.0 schierato in mezzo alla difesa convince e non perde comunque il vizietto di spinta, tanto da partecipare al terzo gol rossonero, con una pennellata per Jovic. "Tutti abbiamo uno sconosciuto dentro di noi, il suo fa il centrale", scrive la Gazzetta dello Sport che gli assegna un bel 7, lo stesso voto dato da TMW, che premia la leadership del francese.

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7