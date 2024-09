Le pagelle di Tuttosport: Abraham prezioso, Tomori soffre troppo

Le pagelle del Milan proposte da Tuttosport mettono in evidenza la grande difficoltà dei rossoneri: sono tante le insufficienze anche in una partita come quella di ieri in cui, almeno nel primo tempo, qualche timido segnale era stato dato dalla squadra di Paulo Fonseca. E proprio il tecnico viene giudicato con un 5.5: "I grandi esclusi rimettono in piedi la baracca. Gestione che lascia perplessi, troppi gesti segnalano un disagio evidente". Il peggiore è Tomori (5): "Si fa attrarre dal pallone e la Lazio si infila centralmente, soffre troppo la profondità dei due attaccanti avversari". Molto meglio l'amico Tammy Abraham (6.5): "Prezioso nell'attrarre la marcatura di Romagnoli e aprire lo spazio per il 2-2."

Il migliore è Rafael Leao che entra e segna (7): "Impiega un minuto e mezzo per surfare fino alla porta e rispondere alla clamorosa esclusione". Oltre a Tomori, tante insufficienze. Una grave per Okafor (5) e le altre meno (5.5) per Emerson, Reijnders, Fofana, Chukwueze, Loftus-Cheek. Per il resto nessuno spicca tra gli altri: nota di merito per Christian Pulisic (6) che confeziona l'assist per il gol di Pavlovic (6).