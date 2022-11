Le pagelle di Tuttosport: il Milan gira attorno a Bennacer. Giroud decivo ma ingenuo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fa tutto Olivier Giroud, che entra al posto di uno spento Origi, da 5,5 per Tuttosport, si fa ammonire, segna in sforbiciata nel finale, esulta togliendosi la maglia e viene espulso. Tutto questo per un 7 in pagella: mezzo voto in meno per l’ingenuità che gli costa il rosso. Bene tutto il pacchetto difensivo, meno Tatarusanu, che è da 5,5: sul gol di Maldini resta fermo a guardare. Positiva la prestazione di Krunic e Bennacer, che inventa l'assist per il gol di Theo e dà i tempi al MIlan: 7. Al suo posto entra Tonali e il voto non cambia: si vede annullare un gol favoloso ma si rafà con l'assist per Giroud. Male Messias: 5,5.