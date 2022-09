Le pagelle di Tuttosport: "Kalulu e Tonali sbiaditi, Leao sempre pericoloso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le pagelle di questa mattina di Tuttosport promuovono chiaramente Alexis Saelemaekers, autore del gol ma anche di una prestazione solida (7). Bene anche Rafael Leao che è l'unico insieme al belga a prendere qualcosa in più della semplice sufficienza (6.5): anche se magari con meno continuità, il portoghese risulta essere sempre tra i più pericolosi grazie all'assist per il gol e al palo allo scadere. Stranamente sottotono sia Kalulu che Tonali (5.5): il primo non è perfetto in occasione del gol di Okafor, il secondo è troppo impreciso. Voto negativo anche per Giroud (5) che viene definito "impalpabile".