Le pagelle di Tuttosport: Terracciano dimentica Dybala, Fofana-Reijnders cooperativa

Nelle pagelle del Milan pubblicate oggi da Tuttosport appare molto chiaro individuare i migliori della sfida. Sono ben due i 7 milanisti, uno per Tijjani Reijnders autore dell'ennesimo gol e l'altro per Mike Maignan protagonista con alcuni interventi importanti. Per l'olandese il giudizio recita così: "Lo avevamo previsto: è il più in forma del Milan ed è al secondo gol decisivo negli ultimi due match. Juve avvisata". Per il francese: "Un paio di interventi importanti su Dovbyk, uno bellissimo su El Shaarawy".

Bene anche Fofana e Jimenez che vengono premiati con il 6.5. Il giudizio sul francese che ha messo a referto un altro assist: "Ormai lui e Reijnders sono una cooperativa: Fofana parte coast to coast e dà assist di nuovo, come a Verona. Salva su Dybala nel finale". I peggiori sono Morata e Terracciano che prendono 5. Sullo spagnolo: "Al 18’ ha un’occasione molto ghiotta per segnare, ma il colpo sotto è fuori misura. Il giallo per proteste è segno di un nervosismo che non lo aiuta". Sull'italiano: "Cambia la posizione, ma non brilla: si dimentica di coprire su Dybala, solissimo in occasione del gol".