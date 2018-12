Le pagelle di Higuain: un gol per far pace con San Siro

Prima i fischi, poi gli applausi. Gonzalo Higuain ci ha messo poco a riprendersi San Siro. E' bastato un gol decisivo contro la SPAL che ha messo fine ad un digiuno di oltre 800 minuti per far pace con i suoi tifosi. Aveva cominciato con un peso sul groppone, al momento della rete se lo scrolla di dosso con veemenza e lo dimostra anche la sua esultanza. Ora il Pipita, per far vedere che è ancora il Pipita, non deve fermarsi più e deve tornare a non sbagliare ogni palla gol come avvenuto negli ultimi tempi.

MilanNews.it: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5