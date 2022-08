Le sfide di Pioli per gli ultimi 11 giorni di precampionato: CDK, Kjaer e Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano 11 giorni all'esordio assoluto del Milan in campionato che, il 13 agosto a San Siro, darà il via al nuovo campionato di Serie A contro l'Udinese e da campione uscente. Nel corso di questi ultimi scampoli di precampionato, come riporta la Gazzetta questa mattina, mister Stefano Pioli ha tre compiti importanti: inserire nei meccanismi Charles De Ketelaere, recuperare pienamente per le partite Simon Kjaer e recuperare e integrare nel gruppo Divock Origi. Un aiuto potrebbe essere l'amichevole di sabato contro il Vicenza.