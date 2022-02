Le soluzioni estere per Kessie: piace a Tottenham, Psg e Barcellona

Ci sono diversi club interessati a Kessie, il quale ha deciso di lasciare il Milan da svincolato al termine della stagione. In Italia l'Inter sta valutando bene la situazione, ma occhio alle piste estere. Come riporta Tuttosport, in Premier League è vigile il Tottenham di Antonio Conte, oltre al solito Newcastle saudita. Il Paris Saint-Germain sarebbe un approdo affascinante, ma nelle ultime settimane si è fatto sotto con decisione il Barcellona: secondo indiscrezioni dalla Spagna, i blaugrana sarebbero in vantaggio sulla concorrenza.