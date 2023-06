Leao 2028: le date da ricordare di Rafael al Milan

MilanNews.it

Nel giorno del rinnovo di Rafael Leao fino al 2028, ecco le date da ricordare in rossonero dell'attaccante portoghese:

1 agosto 2019: Leao diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Arriva dal Lille

25 agosto 2019: contro l'Udinese, in un math valido per la prima giornata di campionato, Leao fa il suo esordio ufficiale in maglia rossonera, entrando in campo al 74' al posto di Castillejo.

29 settembre 2019: nella sconfitta del Milan per 3-1 a San Siro contro la Fiorentina (6^ giornata di Serie A), Leao segna il suo primo gol in partite ufficiali con il Diavolo.

1 ottobre 2020: Leao fa il suo debutto in una gara internazionale con il Milan in occasione di Rio Ave-Milan (playoff di Europa League).

29 ottobre 2020: contro lo Sparta Praga a San Siro, in una sfida valida per la fase a gironi di Europa League, Leao segna la sua prima rete in gare internazionali con il Milan.

15 settembre 2021: Leao gioca a Liverpool la sua prima partita ufficiale in Champions League.

28 settembre 2021: a San Siro contro l'Atletico Madrid arriva la prima rete in Champions League di Leao.

13 febbraio 2022: nel match di campionato contro la Sampdoria a San Siro, il portoghese raggiunge il traguardo delle prime 100 presenze con la maglia del Milan.

2 giugno 2023: Leao firma il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2028.