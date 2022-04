Leao a DAZN: "Dobbiamo lavorare sulle azioni davanti alla porta. Oggi volevamo vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a Dazn, Rafael Leao ha commentato così il pareggio con il Bologna: "Siamo primi, ma oggi è stata una partita brutta perché non abbiamo vinto e noi entriamo in campo per vincere. Tante occasioni create ma non abbiamo segnato. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite".

Cosa è mancato: "Dobbiamo lavorare sui tiri, sulle azioni davanti alla porta".

Sulla pressione: "Pressione positiva, siamo primi. Oggi c'erano 70mila in casa nostra, volevamo vincere per tutti i tifosi. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita".