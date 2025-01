Leao a DAZN: "È mancata la cattiveria sottoporta. La sostituzione? Chiunque vuole giocare 90'"

Rafa Leao ai microfoni di DAZN commenta il deludente pari casalingo contro il Cagliari:

Sulle difficoltà avute

"Abbiamo faticato a trovare spazi senza palla. Il primo tempo eravamo più fermi, un po' meglio nel secondo tempo dove abbiamo fatto gol. Con queste squadre servono più soluzioni, più movimenti perché loro mettono tanti giocatori dietro".

Sulla sostituzione

"Ogni giocatore vuole stare in campo 90' ma rispetto la decisione del mister, anche perché è entrato un giovane (Omoregbe, ndr) che ha fatto bene in questa settimana. Chiaramente volevo essere in campo ma prima viene la squadra".

Sul cambiamento con Conceiçao

"Il cambiamento c'è, l'allenamento è più forte. Ma per me è meglio perché riesci a dare molto di più fisicamente. È da poco che ci alleniamo con lui, dobbiamo avere ancora tempo per assimilare le sue idee anche se stiamo iniziando a capire, vincendo una Supercoppa. Ora focus sul campionato, non è andata bene oggi. Abbiamo dato tutto nell'atteggiamento ma ci è mancata la cattiveria davanti alla porta. Abbiamo avuto 2-3 opportunità chiare, ma il calcio è così. Ora a Como per vincere".

Cosa vi siete detti nel cerchio a fine partita?

"Un messaggio positivo, di continuare a crederci, stare insieme, essere più cattivi e continuare e lavorare, Ovviamente non era contento per il pareggio".