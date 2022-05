Leao a DAZN: "Era una finale. È il momento di rimanere tutti uniti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafa Leao ha parlato a DAZN al termine di Milan-Fiorentina:

Sul gol: “Il momento più bello per un calciatore, l’importante era la vittoria. Abbiamo creato tanto, un po’ di ansia per le occasioni sprecate. Era una finale, ora dobbiamo rimanere concentrati per il nostro obiettivo.

Sull’esultanza: “Un cuore per la mia famiglia, per la mia squadra e sono molto felice”.

Sul momento: “Dobbiamo rimanere tutti uniti, anche i tifosi, per raggiungere il nostro obiettivo”.

Come si gestisce la pressione? “Cerchiamo di fare quello che dice il mister con tanta voglia di correre per i compagni.”

Ora a guardare l’Inter? “No, guardiamo solo a noi stessi”.