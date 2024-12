Leao a MTV: "Ci siamo un po' complicati la vita oggi, ma la cosa più importante oggi era la vittoria"

Nell'immediato post partita di Milan-Stella Rossa, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni.

Sul gol ed il feeling con Fofana

"È un giocatore molto importante. È un giocatore col quale mi trovo molto bene. Poi quello è un movimento che lui conosce, sà che quando ho campo aperto faccio quel movimento. La palla è perfetta, dovevo solo fare un buon controllo e poi tirare subito che arrivava il portiere. Si, sono contento. La cosa più importante era però la vittoria, difficile, però alla fine l'abbiamo meritata".

Vi aspettavate una partita così difficile?

"Sisi. il mister ne aveva già parlato in settimana descrivendola come una squadra che aspetta il contropiede, aspetta che sbagliamo un passaggio lì in mezzo, perché difendono tutti insieme, c'è un blocco basso, non c'è spazio lì in mezzo, quindi loro cercavano sempre di fare contropiede per creare pericolo e hanno fatto gol così. Poi nel secondo tempo non siamo stati concentrati mentalmente, non siamo stati dentro la partita, però devo farci anche i complimenti, perché non ci siamo fermati, abbiamo continuato a battagliare, a cercare il gol, ed alla fine è arrivato".

Quanto è possibile rientrare nelle prime 8?

"Abbiamo in testa che le prossime due partite non saranno semplici. Oggi ci siamo un po' complicati la vita. È un obiettivo, ovviamente tutta la squadra vuole rientrare nelle migliori d'Europa. Quindi bisognerà partire forte nelle partite che verranno e far capire che il Milan vuole vincere".