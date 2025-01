Leao a Prime Video: "Conceiçao non mi lascia mollare: vuole morire per i suoi giocatori e io voglio fare lo stesso"

Importantissima vittoria per il Milan che a San Siro, questa sera, ha superato il Girona per 1-0, con gol di Rafael Leao, nella settima giornata della League Phase di Champions League, la penultima. Ora i rossoneri sono sesti in classifica e settimana prossima si giocheranno a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro la conferma di un posto tra le prime otto che vorrebbe dire ottavi di finale assicurati. Al termine della gara, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha parlato il numero 10 rossonero Rafael Leao, MVP della partita secondo la UEFA. Le sue parole.

Quando sei felice arrivano le prestazioni?

"La gioia di giocare con questa maglia, di giocare una partita di Champions League e con questa squadra che sta facendo un lavoro incredibile e ha vinto davanti ai nostri tifosi. Siamo felici"

QUanta felicità per la classifica?

"Quello era il nostro obiettivo: l'ambiente è molto bello, tutti sono insieme e stiamo cominciando a capire cosa vuole il mister"

Che differenze tra Conceicao e Fonseca?

"Sono allenatori diversi ma è la mentalità, di essere sempre sul pezzo. Si è avvicinato subito a me e non mi lascia mollare, fa così con tutti dall'inizio. Oggi nel secondo tempo non abbiamo fatto gol ma siamo rimasti insieme difendendo indietro"

Quanto ti parla Conceicao?

"Tanto. Sta cercando di aiutarmi come uomo e giocatore. Io sto cercando di capire cosa vuole lui che mi vuole bene. Cerco di dare sempre il 100% perché lui è quell'allenatore che vuole morire per i suoi giocatori e io voglio fare lo stesso"

Sulla miglior versione di Leao...

"Io cerco sempre di dare il 100% per la squadra. Alle volte non va bene, il calcio è così. Oggi è andata molto bene"