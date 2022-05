MilanNews.it

Rafael Leao, decisivo ieri sera nella vittoria del Milan sul Verona con due assist per Sandro Tonali, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: “Abbiamo fatto vedere a tutti la forza del diavolo”. Leao ha aggiornato le sue statistiche e solo in campionato per ora ha realizzato 10 gol e fornito 7 assist vincenti.