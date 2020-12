Leao centravanti o esterno? I suoi numeri in stagione

Dal suo arrivo al Milan nell'estate del 2019 la crescita di Rafael Leao è stata chiara, anche se a tratti ancora un po' altalenante. Il talento portoghese, soprattutto dall'arrivo di Ibra in poi, ha messo in mostra giocate notevoli e spesso decisive tra gol e assist. In questo avvio di stagione 20/21 l'ex Lille è stato schierato da mister Pioli sia come centravanti che come esterno a sinistra nel solito 4-2-3-1 del Milan. Questi i suoi numeri:

Da attaccante 4 gol (Spezia, Spezia, Sassuolo, Sparta Praga), da esterno tre assist (Inter, Roma, Roma).