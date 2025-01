Leao: "Conceiçao è molto bravo, ci ha portato la mentalità giusta"

Rafael Leao è stato eletto dalla UEFA come migliore in campo della partita tra Milan e Girona di Champions League che lo stesso portoghese ha deciso con la sua rete nel corso del primo tempo, la terza consecutiva nella massima competizione europea. Il calciatore portoghese si è concesso ai microfoni in zona mista al termine della gara, tra cui quelli dell'inviato di MilanNews.it.

Sulla classifica: "L'obiettivo è quello di essere tra le prime otto. Oggi contro una squadra difficilissima che gioca un bel calcio. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro oggi davanti ai nostri tifosi: volevamo essere più presenti con la palla ma alle volte ci sono partite così. Siamo felici di aver vinto"

Decisivo a Como e decisivo stasera: "Il momento è della squadra, l'allenatore è molto bravo e ci ha portato la mentalità giusta. Tutti sono concentrati e consapevoli di quello che devono fare. Anche se oggi non siamo stati presenti in tutti i momenti della partita, c'è stata la mentalità, una corsa in più l'uno per l'altro: quando è così, è sempre più facile vincere"