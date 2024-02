Leao dopo la vittoria contro il Napoli sui social: "Forza Milan"

Rafael Leao ieri sera è andato più volte vicinissimo dal terminare il suo digiuno di gol in Serie A, ma il portoghese ha alla fine preferito essere decisivo in un altro modo, servendo l'assist per il gol del vantaggio e definitivo 1 a 0 di Theo Hernandez.

Sui social Leao non è riuscito in alcun modo a contenere la sua gioia per questa vittoria che consolida ancora di più al terzo posto il Milan. Sul proprio profilo Instagram il 10 rossonero ha infatti festeggiato i tre punti mettendo una foto con il suo "socio", Theo Hernandez, completando la didascalia con un mai banale: "FORZA MILAN".